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Aleyna Tilki hastanelik oldu! Genç popçudan flaş açıklama

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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Aleyna Tilki hastanelik oldu! Genç popçudan flaş açıklama

Genç popçu Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki ile görüntülendi. Hastaneden çıktığını belirten genç popçu, bitkin haliyle sevenlerini korkuttu. Aleyna Tilki muhabirlere yaptığı açıklamada, "Kontrole gittim. Şu an çok yorgunum." dedi.

Sosyal medyadan yaptığı yorumlarla sürekli gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sevenlerini korkuttu. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlere çorbacıdan önce hastaneye gittiğini söyleyen genç şarkıcının bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlere çorbacıdan önce hastaneye gittiğini söyleyen genç şarkıcı, "Kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi.

Ünlü popçunun solgun yüzü ve bitkin hali dikkat çekti.

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