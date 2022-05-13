13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: 'Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim'

Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: 'Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim'

Ünlü popçu Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Daha önce 'Neymiş önemli olan don değil şarkıymış' ifadeleriyle Tilki'ye şarkıcıya gönderme yapan Demet Akalın bu defa genç şarkıcıyı ti'ye aldı. Aleyna'dan da jet yanıt!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:29
  • 1
  • 7
Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: ’Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

Demet Akalın'ın 'Kulüp' şarkısını Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında kullanıldı. Bu durumun üzerine bir tweet atan ünlü şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak? Aleyna (Tilki) duymasın!" ifadelerini kullandı. Aleyna Tilki Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasına duyarsız kalmadı. Genç şarkıcı, Demet Akalın'a cevap verince ortalık karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: ’Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

ADAMLAR BENİ DÜNYA STARI YAPACAK ŞAKA MISIN?

Demet Akalın küs olduğu Aleyna Tilki'yi hedef alarak "Adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FİFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.

  • 3
  • 7
Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: ’Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

"DÜNYA STARLIĞINI ŞAMPİYONLUKTA ŞARKI ÇALMASI ZANNEDENLER…"

Aleyna Tilki, Akalın'ın bu sözlerine Twitter sayfasından "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" mesajını paylaştı.

  • 4
  • 7
Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: ’Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU, UZAY STARLIĞI"

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.

  • 5
  • 7
Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: ’Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

"GENÇLERE YOL AÇMAK YERİNE ONLARIN HAYALLERİNİ BALTALAMA İSTEĞİNİZE ÜZÜLDÜM"

Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.