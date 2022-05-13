Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasındaki tartışmada tansiyon yükseliyor: 'Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim'

Ünlü popçu Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Daha önce 'Neymiş önemli olan don değil şarkıymış' ifadeleriyle Tilki'ye şarkıcıya gönderme yapan Demet Akalın bu defa genç şarkıcıyı ti'ye aldı. Aleyna'dan da jet yanıt!