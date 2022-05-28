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Müge Anlı'dan eşsiz yardım hareketi! Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Müge Anlı’dan eşsiz yardım hareketi! Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, eşsiz bir yardım hareketine daha imza attı. Türkiye’nin dört bir yanına dağıttığı tekerlekli ve akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi olan izleyiciler için dün yola çıktı.

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