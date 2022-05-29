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Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Yargı, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonun sevilen dizilerinden biri olan Yargı'nın yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Peki, Yargı final mi yapıyor, yeni sezon olacak mı? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yargı dizisi bu hafta sezon finali yapıyor. Yargı önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yargı dizisinin Eylül ayı itibariyle yeni sezonuyla ekranlarda yer alması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

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