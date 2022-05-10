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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

Demet Akalın'ın Aleyna Tilki ile ilgili sözleri eski dostuyla arasını açtı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlar Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coştu, hatta FIFA bile bu görüntüleri paylaştı. Bir takipçisi Demet Akalın'a, "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu. Konuya dahil oldu, Ersay Üner Demet Akalın ile karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:38
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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla eğlenmiş, FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı.

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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

Bir takipçisi Akalın'a "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış" diyerek Aleyna Tilki'ye taş attı.

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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

Bu çıkışa sürpriz bir isim dahil oldu. Ünlü besteci ve şarkıcı Ersay Üner Aleyna Tilki ve Edis'i savunarak şöyle dedi:

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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

"Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyor."

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Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

Bu açıklamanın ardından Demet Akalın'dan olay bir paylaşım geldi.