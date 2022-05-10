10 Mayıs 2022, Salı
Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı
Demet Akalın'ın Aleyna Tilki ile ilgili sözleri eski dostuyla arasını açtı. Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlar Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla coştu, hatta FIFA bile bu görüntüleri paylaştı. Bir takipçisi Demet Akalın'a, "Telif iste" önerisinde bulununca şarkıcı, Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu. Konuya dahil oldu, Ersay Üner Demet Akalın ile karşı karşıya geldi.
Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:38
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