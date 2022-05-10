Demet Akalın ve Ersay Üner birbirine girdi! Aleyna Tilki krizi çıktı

"Edis ve Aleyna… İkisi de 20'li yaşlarında ülkelerinde birçok başarıya imza atmışlar. İsteseler buradaki kariyerleriyle yetinip evler, arabalar alıp keyfine sürecek donanıma sahipler. Onlar ne yapıyor? Her şeylerini riske atıp kendilerine ve işlerine yatırım yapıyor."