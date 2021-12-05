Sinan Akçıl’dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı’ya öpüşme yasağı

"KISKANILACAK BİR DURUM YOK"

Eşinin öpüşme sahnesinden sonra konuşan Hamdi Alkan, "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil" demişti.