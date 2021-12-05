Sinan Akçıl'dan oyuncu eşi Burcu Kıratlı'ya öpüşme yasağı
Sinan Akçıl, bir tiyatro oyununda oynamaya hazırlanan eşi Burcu Kıratlı'nın öpüşme sahnesinde rol almasını istemediğini belirterek, "O bana böyle bir şey soramaz." dedi.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçen akşam Türkiye Beyazay Derneği'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirdiği gecede sahne aldı.
Sahne öncesi kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ÖPÜŞMESİNE İZİN VERİR MİSİNİZ?"
Eşinin tiyatro oyununda rol alacağını ifade eden Akçıl'a Selen Görgüzel'in tiyatroda öpüşme sahnesi olduğunu, rol arkadaşı İrfan Kangı'nın onu öpmeden önce eşi Hamdi Alkan'dan izin aldığını hatırlatılarak "Rol arkadaşı Burcu Hanım'la öpüşmek için sizden izin istese verir misiniz?" sorusu soruldu.
"BANA BÖYLE BİR ŞEYİ SORAMAZ"
Bu konuda kararının kesin olduğunu söyleyen şarkıcı, "O bana böyle bir şey soramaz. Sorsa bile bu konuda bir 'evet'im yok" dedi.
Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda ilginç anlar yaşanmıştı.
Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, kendisini izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin alarak partneriyle öpüşmüştü.
"KISKANILACAK BİR DURUM YOK"
Eşinin öpüşme sahnesinden sonra konuşan Hamdi Alkan, "Asla rahatsızlık duymadım, kıskanılacak bir durum da yok. Eşim bir oyuncudur; bu da bir tiyatro oyunudur ve gereken neyse o yapılmıştır yani eşim gereğini yapmıştır. Tekrar ediyorum bu bir oyundur oyunda gereğini yapmış arkadaşlar başka bir şey değil" demişti.
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