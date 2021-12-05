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Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahne...

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Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahne...

Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta nefes kesen anlar yaşanıyor. Serdar'ın yaralanması sonrasında dizin hayranları sevilen oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahne...

Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında dizi severlerin karşısına çıkan Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Serdar rolüne hayat veriyor. Dizide özel ekibin önde gelen isimlerinden olan Serdar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte, Teşkilat Serdar öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Nefes kesen sahne...

TEŞKİLAT SERDAR ÖLECEK Mİ?

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar'ın hayatını kaybettiğine dair sahneleri geceye damga vurdu. Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul'un dizideki akıbeti sorgulanmaya başladı. Ancak Serdar'ın diziden ayrılmayacağı son bölümle netlik kazanıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Ertuğrul 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka, İzmir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynadı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşıyor. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Sonrasında Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

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