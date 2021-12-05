Sosyetenin tanınmış simalarından Nazlı Sert: Yaşadıklarım şükretmeyi öğretti

"BABAMLA DÜĞÜN YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ YAPAMADIK"

Babanızın rahatsızlığıyla geçen çocukluk ve gençlik dönemi yaşadınız...

Babamda önce demans başladı, çocuktum ve davranışlarına anlam veremiyordum. Üzülünce annem beni telkin ediyordu, 'Düzelecek' diyordu. Ben 17 yaşında iken beyin kanaması geçirip kısmi felç oldu. Çok zordu. Düğünümden 10 gün önce tamamen felç geçirdi, babamla düğün yürüyüşümüzü yapamadık. Var ama yok gibiydi. Tabii ki nefesi, varlığı da yeter ama çok acı bir şey...

Babanızın sağlık durumu şu an nasıl?

Evde yoğun bakım ünitesi kuruldu, 15 yıldır bu şekilde yaşıyor. Bizi görüyor ama konuşamıyor, midesinden besleniyor.

Bunlar sizde nasıl izler bıraktı?

Babasına aşık bir kızdım ve böyle bir şey olunca çok sarsıldım. Çok donuklaştım. Bu olayla birlikte sanki duygularım öldü ama beni hayata karşı da güçlendirdi. Annemin zorlamasıyla psikolojik destek aldım. Babama her gün başka bir şey oluyordu ve en sonunda Fransa'ya kaçtım.

Babanız Osman Yazıcı, Anadolu Grubu'nun ortaklarından. Babanızın şirketinde çalışmayı hiç düşünmediniz mi?

Babamın işine karşı hiç hevesim olmadı. Babamın işlerini annem yönetiyor. Yürütebildiği kadar yapacak sonra benden yardım isterse o işe de girerim. Ben ya mimar ya da pastacı olmak istedim, kendi yarattığım bir işim olsun isterim. Kızım 1 yaşına geldikten sonra mimarlık üzerine bir şeyler yapacağım.

Yazıcı ve Sert soyadlarının hayatınıza etkisi nasıl oldu?

Ben çok şahsına münhasır bir insanım. Bir şey yapacaksam Nazlı olarak yapmak isterim. Tabii ki, iyi ki varlar, güzel bir prestij. Dezavantajını görmedim. Benim güzel yanları kadar, zorluklarla da geçen bir hayatım oldu ki bunlar dile getirebildiklerim... Herkes için hayat çok kolay değil. Ben sorunların üzerine gitmeyi değil, sessiz kalmayı, uzaklaşmayı, dışarıdan bakmayı seven biriyim.