Sosyetenin tanınmış simalarından Nazlı Sert: Yaşadıklarım şükretmeyi öğretti
Kısa zaman önce ikinci defa annelik duygusunu yaşayan Nazlı Sert, ilk çocuğunun sağlık problemleri sebebiyle geçirdiği zor zamanları anlatıp, “Birçok sıkıntı yaşadım. Yaşadıklarımdan sonra şükretmeyi öğrendim” dedi.
Cemiyet hayatının popüler simalarından Kamil-Meral Yazıcı çiftinin kızı, Kaan Sert'in eşi Nazlı Sert, Günaydın'a özel açıklamalar yaptı. Sert, anneliği, evliliği ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Kızınız Peri'yi kucağınıza aldınız. Yeniden anne olmak nasıl bir duygu?
İlk çocuğum Ünsal 7 yaşında ve yıllar sonra bu duyguyu yeniden yaşadığım için çok mutluyum. Bir kızımın olmasını çok istiyordum. İlk doğumumda yaşadıklarımdan sonra bebekli hayata korkarak başladım.
"KIZIM KARNIMDA ÖLDÜ"
Zor dönemleri nasıl atlattınız?
O dönemi Ünsal ile beraber mücadele ederek atlattım. Psikolojik destek almadım. 'Ünsal iyi olursa ben de iyi olacağım' dedim ve oğlum iyileştikçe ben de iyileştim. Prematüre anneleri bana ulaştılar, bilgilerini paylaştılar. Aile büyüklerimiz hep yanımızdaydı, üzerimden çok büyük yük aldılar.
İkinci kez anne olma kararını almakta zorlandınız mı?
Hayır, çok istiyorduk. Eşim de, ben de oğlumuzun yalnız kalmasını istemiyorduk. Bizden sonra Ünsal'ın yanında candan birisi olsun istedik. Şu an hayatımın en mutlu dönemindeyim.
Kızınız dünyaya gelince ne hissettiniz?
Evimize çok renk kattı. Kızım tam bir prenses, çok narin, yumuşacık, pespembe bir kız. Onu giydirip, süsleyip eğleniyoruz. Kızım geldiğinden beri alışverişten daha çok zevk alır oldum.
"YAŞADIKLARIMIZDAN SONRA ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENDİM"
Annelik nasıl bir duygu?
Acayip bir duygu... İnsanın canı pahasına her şeyi feda ettiği bir şey. Biz iyi olursak çocuklarımız da iyi olur. Ünsal'la yaşadıklarımızdan sonra şükretmeyi öğrendim. Her zaman çok şükür derim.
Annenizle ilişkiniz nasıl peki?
Annem en büyük destekçimdir. İkinci çocuğu anneme güvenerek yaptım.
"BABAMLA DÜĞÜN YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ YAPAMADIK"
Babanızın rahatsızlığıyla geçen çocukluk ve gençlik dönemi yaşadınız...
Babamda önce demans başladı, çocuktum ve davranışlarına anlam veremiyordum. Üzülünce annem beni telkin ediyordu, 'Düzelecek' diyordu. Ben 17 yaşında iken beyin kanaması geçirip kısmi felç oldu. Çok zordu. Düğünümden 10 gün önce tamamen felç geçirdi, babamla düğün yürüyüşümüzü yapamadık. Var ama yok gibiydi. Tabii ki nefesi, varlığı da yeter ama çok acı bir şey...
Babanızın sağlık durumu şu an nasıl?
Evde yoğun bakım ünitesi kuruldu, 15 yıldır bu şekilde yaşıyor. Bizi görüyor ama konuşamıyor, midesinden besleniyor.
Bunlar sizde nasıl izler bıraktı?
Babasına aşık bir kızdım ve böyle bir şey olunca çok sarsıldım. Çok donuklaştım. Bu olayla birlikte sanki duygularım öldü ama beni hayata karşı da güçlendirdi. Annemin zorlamasıyla psikolojik destek aldım. Babama her gün başka bir şey oluyordu ve en sonunda Fransa'ya kaçtım.
Babanız Osman Yazıcı, Anadolu Grubu'nun ortaklarından. Babanızın şirketinde çalışmayı hiç düşünmediniz mi?
Babamın işine karşı hiç hevesim olmadı. Babamın işlerini annem yönetiyor. Yürütebildiği kadar yapacak sonra benden yardım isterse o işe de girerim. Ben ya mimar ya da pastacı olmak istedim, kendi yarattığım bir işim olsun isterim. Kızım 1 yaşına geldikten sonra mimarlık üzerine bir şeyler yapacağım.
Yazıcı ve Sert soyadlarının hayatınıza etkisi nasıl oldu?
Ben çok şahsına münhasır bir insanım. Bir şey yapacaksam Nazlı olarak yapmak isterim. Tabii ki, iyi ki varlar, güzel bir prestij. Dezavantajını görmedim. Benim güzel yanları kadar, zorluklarla da geçen bir hayatım oldu ki bunlar dile getirebildiklerim... Herkes için hayat çok kolay değil. Ben sorunların üzerine gitmeyi değil, sessiz kalmayı, uzaklaşmayı, dışarıdan bakmayı seven biriyim.
"EVLİLİĞİMİZ İLK GÜNKÜ GİBİ"
Evliliğiniz nasıl gidiyor?
Evliliğimiz ilk günkü gibi... Ben zaten ona çok aşık olarak evlendim. Eşime ilk günden beri çok bağlıyım, onsuz bir hayat düşünemiyorum. Her yere çocuklarla gidiyoruz. Ailece seyahat etmeyi, misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Çocuklar sosyal hayatımızı hiç etkilemedi.
Aşk hayatınızı etkiledi mi?
Aşkımız da ilk günkü gibi devam ediyor. Liseli aşıklar gibiyiz. Kimse iki çocuklu olduğumuza inanmıyor.
Kocanız gözlerinizi koluna dövme yaptırmıştı...
Evet, bence o da bana aşık. Çok fazla dillendirmiyor, şımarmayayım diye herhalde. Kaan ile birlikte her şeyi yapmayı seviyorum.
Eşinizi kıskanıyor musunuz?
Hiç kıskanç değilim. Eşim de bu yönümü seviyor. Eşime güveniyorum, hislerime de güvenirim. Allah korusun, bir şey olsa hissederim. Kocam çok yakışıklı o yüzden üzerine düşüp, onu sıkmıyorum.
Evliliğinizde zorluklar yaşadınız mı?
Evliliğimizde Allah'a bin şükür hiç zorluk yaşamadık.
İkinci çocuktan hemen sonra fit görünümünüze geri döndünüz. Sırrınız nedir?
Dengeli besleniyorum, bir öğün fazla yediysem diğer öğün dikkat ediyorum. Aç uyumaya özen gösteriyorum. Yediğim her şeyin listesi kafamdadır. Kilo takıntım var. Tartısız hiçbir yere gitmem, küçük bir tartım var, seyahate filan onunla giderim. Her sabah tartılırım yoksa günüm çok kötü geçiyor. Gram bile artsam sinirim bozuluyor.
Bu psikolojinizi nasıl etkiliyor?
Anoreksiya nervoza yaşadım. Babam hastalanınca başladı, hiçbir şey yemiyordum, 39 kiloya düşmüştüm. Hem psikolojik hem de beslenme üzerine tedaviye başladık. İlaç tedavisiyle düzeldim. Artık çocuklarım var ve kendime iyi bakıyorum.
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