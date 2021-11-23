Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı, 550 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Açılan davada Akçıl da tanık olarak ifade verdi. Ponzi sistemiyle dolandırıldığını belirten Kıratlı, "İlk seferde 300 bin lira, ikincide 450 bin lira gönderdim. Sanık, bana kar payı olarak 100 bin lira civarında para gönderdi. 3. defada 550 bin lira para gönderdim. Bana karıyla birlikte 850 bin lira olarak geri verecekti. Sonrasında bunun 'ponzi sistemi' olduğunu öğrenince çıkmak istedim. Paramı geri vereceğini söyledi ama o günden sonra ulaşamadım" diye konuştu.