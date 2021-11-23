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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı, 550 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Açılan davada Akçıl da tanık olarak ifade verdi. Ponzi sistemiyle dolandırıldığını belirten Kıratlı, "İlk seferde 300 bin lira, ikincide 450 bin lira gönderdim. Sanık, bana kar payı olarak 100 bin lira civarında para gönderdi. 3. defada 550 bin lira para gönderdim. Bana karıyla birlikte 850 bin lira olarak geri verecekti. Sonrasında bunun 'ponzi sistemi' olduğunu öğrenince çıkmak istedim. Paramı geri vereceğini söyledi ama o günden sonra ulaşamadım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 17:08
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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Oyuncu Burcu Kıratlı'nın 550 bin lira dolandırıldığı iddiası üzerine açılan davada, şarkıcı eşi Sinan Akçıl, tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Burcu Kıratlı Akçıl ile avukatı katılırken, tutuksuz sanık Mine Mumcu'yu avukatı temsil etti.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Duruşmada ifade veren Kıratlı, sanık Mumcu'nun yurt dışında telekomünikasyon işleri yaptığını, özel numaraları yurt dışından satın alıp Türkiye'ye getirerek tanınmış kişilere daha pahalıya sattığından bahsettiğini söyledi.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Sanıkla karı yarı yarıya bölüşmek üzere anlaştıklarını dile getiren Kıratlı, "2 kez banka üzerinden havale yaptım. İlk seferde 300 bin lira, ikincide 450 bin lira gönderdim. Sanık, bana kar payı olarak 100 bin lira civarında para gönderdi. 3. defada 550 bin lira para gönderdim. Bana karıyla birlikte 850 bin lira olarak geri verecekti. Sonrasında bunun 'ponzi sistemi' olduğunu öğrenince çıkmak istedim. Paramı geri vereceğini söyledi ama o günden sonra ulaşamadım. Kandırıldım, paramı da alamadım." diye konuştu.

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı’ya dolandırıcılık şoku! “Önce 300 bin lira ikincide 450 bin lira...”

Tanık Sinan Akçıl ise eşinin sanık Mumcu ile iş yaptıklarını, eşinin ilk kar payını aldıktan sonra sözleşme yaptıklarını aktardı.