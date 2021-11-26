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Müge Anlı'da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme'nin tutuklanan dedesi babası çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Yörük kızı küçük Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. Gözaltında bulunan aile fertlerinden dedesi tutuklanırken, DNA analizinde herkesi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:01
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Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme’nin tutuklanan dedesi babası çıktı

Kış mevsimini geçirmek için Karaman'dan Mersin'e gelen Yağal ailesi, saat 17.00 sıralarında küçük kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Ekiplerden yardım isteyen aile, kızlarının bulunamaması üzerine Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 200 kişinin katıldığı arama çalışmalarından ise acı haber geldi.

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Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme’nin tutuklanan dedesi babası çıktı

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

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Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme’nin tutuklanan dedesi babası çıktı

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

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Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme’nin tutuklanan dedesi babası çıktı

DİK YAMAÇLARA HALATLA İNİLDİ

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

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Müge Anlı’da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme’nin tutuklanan dedesi babası çıktı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.