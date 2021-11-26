26 Kasım 2021, Cuma
Müge Anlı'da aranan küçük Müslüme olayında son dakika gelişmesi! Şoke eden gerçek! Müslüme'nin tutuklanan dedesi babası çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Yörük kızı küçük Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. Gözaltında bulunan aile fertlerinden dedesi tutuklanırken, DNA analizinde herkesi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.11.2021 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 07:01
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