Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı 'mümkün değil' demişti...

Müge Anlı'da aranan minik Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesi tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. . Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tutuklanırken, anne Sevgi Yağal kayınpederi hakkında konuştu. Öte yandan Adli Tıp uzmanı 'mümkün değil' diyerek son noktayı koymuştu. İşte Müslüme'nin ölümündeki yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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