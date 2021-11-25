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Haberler Galeri Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı 'mümkün değil' demişti...

Müge Anlı'da aranan Müslüme'nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı 'mümkün değil' demişti...

Müge Anlı'da aranan minik Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesi tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. . Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tutuklanırken, anne Sevgi Yağal kayınpederi hakkında konuştu. Öte yandan Adli Tıp uzmanı 'mümkün değil' diyerek son noktayı koymuştu. İşte Müslüme'nin ölümündeki yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:29
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı ’mümkün değil’ demişti...

Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Müslüma'nin dedesi Hasan Yağal tutuklanırken, anne Sevgi Yağal kayınpederi hakkında konuştu... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı ’mümkün değil’ demişti...

Türkiye, Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Küçük kızın ölümündeki sır perdesi bir türlü aralanamadı. Müslüme'nin annesi, tutuklanan kayınpederi ile ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı ’mümkün değil’ demişti...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı ’mümkün değil’ demişti...

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme’nin ölümünün ardından annesi konuştu! Kayınpederi hakkında çarpıcı sözler! Adli Tıp uzmanı ’mümkün değil’ demişti...

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.