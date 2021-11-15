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Astroloji davası sonuçlandı! Özer Hurmacı eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Astroloji davası sonuçlandı! Özer Hurmacı eşine aylık 52 bin TL nafaka ödeyecek

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Erzurumspor ve son olarak Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Özer Hurmacı'nın eski eşine aylık 52 bin 500 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Futbolcu, eşinin astrolojiye çok meraklı olduğunu ve astroloji haritalarına bakarak kendisine "Beni aldatıyorsun" diyerek baskı kurduğunu söyleyip boşanmak istedi.

Gelişme üzerine eşi de futbolcuya karşı dava açarak, 30 milyon TL tazminat, kendisi ve çocukları için aylık 125 bin lira nafaka talebinde bulundu.

Mahkeme, Hurmacı'nın eski eşine 52. 500 lira tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi. Ünlü futbolcu karara itiraz etti.

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