Özer Hurmacı’nın boşanma sebebi şoke etti!

ASTROLOJİDE KESİNLİK YOK

Aygül Aydın (Astrolog): Astroloji, bizim kendi irademizi yeteneklerimizle kullanabilme sanatıdır. Asla ve asla kesinlik, netlik arz etmez. Evet, gökyüzünde belirli açılar vardır. Ama genlerimiz de var bizim. Venüs Neptün karşıtlığı bir aldatılma ya da yanılgı verir. O dönem belki sizi bakkal kandırabilir, ev sahibi yanıltabilir ya da eşiniz sizden gizli kumar oynuyordur. Eşinin aldattığına yormak kadının tercihi olmuş.