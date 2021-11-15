Serdar Ortaç kadınları hedef aldı! "Hepsinin dudakları ördek gibi"
Serdar Ortaç ve İzel, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Estetikli güzelleri hedef alan Ortaç, "Hepsinin dudakları ördek gibi" diyerek doğallıktan yana olduğunu söyledi.
Popçu Serdar Ortaç ve şarkıcı İzel, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı.
Konser öncesi soruları yanıtlayan İzel, "Birkaç hastalık teşhisi konulmuştu ama korkulacak bir şeyim yok. Hastalığa rağmen 15 kilo verdim" dedi.
İzel'in ardından sahneye Serdar Ortaç çıktı.
Estetiği hiç sevmediğini söyleyen popçu, "Artık estetiksiz kadın kalmadı, hepsi dudaklarını ördek dudağı gibi yaptı. Allah'ın verdiği bir yüze zarar vermek doğru değil" dedi.
KUMAR BENİ BİTİRDİ
Geçmişte çok büyük hatalar yaptığını söyleyen Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım, artık para tutmaya çalışıyorum. Elimde olsa emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Borcum çok. 10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...
- TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte? Faizler düşecek mi, artacak mı?
- İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- 2020'de Devlet Arşivlerinde bulunan, 2. Abdülhamid'e arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
- Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?
- 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
- POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
- SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...
- 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?