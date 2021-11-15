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Serdar Ortaç kadınları hedef aldı! "Hepsinin dudakları ördek gibi"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Serdar Ortaç kadınları hedef aldı! Hepsinin dudakları ördek gibi

Serdar Ortaç ve İzel, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı. Estetikli güzelleri hedef alan Ortaç, "Hepsinin dudakları ördek gibi" diyerek doğallıktan yana olduğunu söyledi.

Popçu Serdar Ortaç ve şarkıcı İzel, önceki akşam Maslak 1453'teki Yeni Gazino'da sahne aldı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan İzel, "Birkaç hastalık teşhisi konulmuştu ama korkulacak bir şeyim yok. Hastalığa rağmen 15 kilo verdim" dedi.

İzel'in ardından sahneye Serdar Ortaç çıktı.

Estetiği hiç sevmediğini söyleyen popçu, "Artık estetiksiz kadın kalmadı, hepsi dudaklarını ördek dudağı gibi yaptı. Allah'ın verdiği bir yüze zarar vermek doğru değil" dedi.

KUMAR BENİ BİTİRDİ

Geçmişte çok büyük hatalar yaptığını söyleyen Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım, artık para tutmaya çalışıyorum. Elimde olsa emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Borcum çok. 10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var."

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