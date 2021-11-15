Serdar Ortaç kadınları hedef aldı! "Hepsinin dudakları ördek gibi"

"Kumar beni bitirdi. Allah benim belamı versin çok pişmanım, artık para tutmaya çalışıyorum. Elimde olsa emekli olurdum ama çalışmak zorundayım. Borcum çok. 10 milyon TL bankaya kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var."

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