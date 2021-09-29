29 Eylül 2021, Çarşamba
Özer Hurmacı'nın eşinden karşı hamle! 30 milyonluk dava açtı
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor, Erzurumspor ve son olarak Bursaspor'da forma giyen Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak kendisini 'aldatan adam' olmakla suçladığını iddia ederek boşanma davası açtı. Hurmacı'nın iddiaları sonrası eşinden karşı hamle geldi. Mihriban Hurmacı kendisini oturduğu evden atmakla tehdit eden Özer Hurmacı'ya 30 milyon TL'lik boşanma davası açtı.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 09:31
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