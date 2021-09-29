Özer Hurmacı’nın eşinden karşı hamle! 30 milyonluk dava açtı

İddiaların kurgu ve iftira olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etti. Eşinin kendisini evden atmakla tehdit ettiğini ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Mihriban Hurmacı, ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

