MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...

MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri kadrosunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimler yer alıyor. İşte, MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Sürenin tamamlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler kritik eleme gecesinde potadan kurtulacak isimlerin belirleneceği ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı. Yapılan tadım sonrasında en yaratıcı tabakları Pelin, Dilara ve Sergen hazırlayarak eleme potasından kurtuldu.