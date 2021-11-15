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MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...

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Giriş Tarihi: 15.11.2021
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MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...

MasterChef kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef'e bu akşam (14 Kasım) bir yarışmacı veda etti. Elemenin gerçekleştirildiği 14 Kasım 2021 Pazar akşamında jüriler yarışmacılardan, mavi yengeç kullanarak en yaratıcı ve leziz tabağı çıkarmalarını istedi. İşte, MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...

MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'in jüri kadrosunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi alanında başarılı isimler yer alıyor. İşte, MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Sürenin tamamlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler kritik eleme gecesinde potadan kurtulacak isimlerin belirleneceği ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı. Yapılan tadım sonrasında en yaratıcı tabakları Pelin, Dilara ve Sergen hazırlayarak eleme potasından kurtuldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ - KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde kritik eleme gecesinde ilk eleme oyununda başarılı olamayan Burcu, Azize, Araz son ve elenen ismin belli olacağı zorlu 2. oyunda, Somer şef tarafından hazırlanan ve yapımı oldukça zor olan bir yemeği en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında jüri şefleri şoke eden, hazırladığı tabağa yanlış patates koyan ve hatası elenmesine neden olan Azize, bu hafta MasterChef'te veda eden isim oldu.

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