Seda Sayan saatinin fiyatıyla gündeme oturdu! Bir eve eş değer

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin hızlı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir dönem Kaan Yıldırım ile evliliği sonlandıran Ezgi Eyüboğlu ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Engin, ayrılıktan kısa bir süre sonra genç oyuncu Miray Daner ile yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN