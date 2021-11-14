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Seda Sayan saatinin fiyatıyla gündeme oturdu! Bir eve eş değer

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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Seda Sayan saatinin fiyatıyla gündeme oturdu! Bir eve eş değer

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, güzel oyuncu Miray Daner'le yaşadığı aşkla adından sık sık söz ettiren oğlu Oğulcan Engin'in mekanına gitti. Ziyaret esnasında Sayan'ın yüksek fiyatlı saati dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'i mekanında ziyaret etti. Kafenin kapısında kendisini bekleyen gazetecilerle sohbet eden Seda Sayan'ın kolundaki lüks markalı saat, gece karanlığında bile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre; Sayan'ın dünyaca ünlü Rolex marka saatinin fiyatı bir eve tekamül ediyor.

2 MİLYON 225 BİN TL

Seda Sayan'ın gündem olan bu aksesuarı tam 2 milyon 225 bin TL.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin hızlı aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Bir dönem Kaan Yıldırım ile evliliği sonlandıran Ezgi Eyüboğlu ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Engin, ayrılıktan kısa bir süre sonra genç oyuncu Miray Daner ile yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

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