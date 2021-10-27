Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Ezgi Eyüboğlu ilişkisini sonlandırmasının ardından Ala Tokel ile kısa bir birliktelik yaşayan Oğulcan Engin, son olarak oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta el ele bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin ardından Engin, bu sefer annesine konuşma yasağı getirdi.