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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Ezgi Eyüboğlu ilişkisini sonlandırmasının ardından Ala Tokel ile kısa bir birliktelik yaşayan Oğulcan Engin, son olarak oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta el ele bir mekandan çıkarken görüntülenen ikili, magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin ardından Engin, bu sefer annesine konuşma yasağı getirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:19
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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Evlenmeleri beklenen Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, kısa süre önce yollarını ayırdı.

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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Ayrılığın ardından Eyüboğlu'nu çabuk unutan Engin, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile kısa bir birliktelik yaşadı.

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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Ancak Engin'in adı Miray Daner ile anılmaya başlandı. Bir mekandan el ele çıkan ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

ANNESİNE YASAK GETİRDİ

Bir önceki ilişkisiyle ilgili annesine konuşma hakkı veren Oğulcan Engin bu sefer annesine konuşma yasağı getirdi.

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Oğulcan Engin’den Miray Daner hamlesi! Annesi Seda Sayan’a yasak getirdi

Posta'nın haberine göre; Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in temmuzda ayrıldığı sevgilisi Ezgi Eyüboğlu için her fırsatta "Ezgi çok hanımefendi. Çok seviyorum ve birbirlerine çok yakıştırıyorum" diyordu.