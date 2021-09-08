08 Eylül 2021, Çarşamba
Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamış, evlenmeleri beklenen ikili bir ay önce sürpriz şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililer ayrılık nedeni hakkında sessizliğini korurken Eyüboğlu bir magazin dergisine röportaj verdi. Çok özel açıklamalarda bulunan güzel oyuncudan eski eşine olay gönderme geldi.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 12:59
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7