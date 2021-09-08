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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamış, evlenmeleri beklenen ikili bir ay önce sürpriz şekilde ayrılmıştı. Eski sevgililer ayrılık nedeni hakkında sessizliğini korurken Eyüboğlu bir magazin dergisine röportaj verdi. Çok özel açıklamalarda bulunan güzel oyuncudan eski eşine olay gönderme geldi.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 12:59
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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in evliliğe giden ilişkisi 1 önce sürpriz şekilde sona erdi. Ayrılığın ardından ilk kez konuşan güzel oyuncudan eski sevgilisine olay gönderme geldi.

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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

Bir magazin dergisine konuşan oyuncu "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna şöyle cevap verdi...

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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

"Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil."

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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

Kolay pes etmediğini, hep geleceğe baktığını söyleyen Eyüboğlu dergiye yaptığı diğer açıklamalarda mesleğine ve kariyerine odaklandığını, çalışırken başka hiçbir şey düşünmediğini belirtti.

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Ezgi Eyüboğlu’ndan eski sevgilisi Oğulcan Engin’e olay gönderme

Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu "Birçok şeyden ödün verdim geçmişte... Değdiği de oldu değmediği de. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla" diye yanıtladı.