2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

SORU: 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A: Utanç

B: Korku

C: Gurur

D: Öfke

CEVAP: A