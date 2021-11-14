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2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

SORU: 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A: Utanç

B: Korku

C: Gurur

D: Öfke

CEVAP: A

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