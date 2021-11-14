Niran Ünsal’dan sevenlerine kötü haber! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

"DÜN GECE AĞIR ATEŞ VE AĞRILAR NEDENİ İLE…"

Sosyal medya hesabı (Instagram) üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Niran Ünsal, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.