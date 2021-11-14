Niran Ünsal’dan sevenlerine kötü haber! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı
Şarkıcı Niran Ünsal, hastanelik oldu. Şarkıcı, konserinin de ertelendiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal, annesinin yanından hiç ayrılmadı.
'Zorlu Sevdam', 'Haktan', 'Beyaz Sevda' ve 'Gönül Hancım' gibi hafızalara kazınan şarkıların sahibi şarkıcı Niran Ünsal, apar topar hastaneye kaldırıldı.
"DÜN GECE AĞIR ATEŞ VE AĞRILAR NEDENİ İLE…"
Sosyal medya hesabı (Instagram) üzerinden sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Niran Ünsal, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde 'cpr' değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.
ANNESİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI
Hastanede tedavi gören Niran Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal yalnız bırakmadı. Hande Ünsal, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.
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