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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının büyük heyecanla beklenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanlarıyla beklentiyi üste çıkaran dizinin kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç - Sultan Alparslan

Fahriye Evcen - Akça Hatun

Mehmet Özgür - Nizâmülmülk

Mim Kemal Öke - Akbilge

Erdinç Gülener - Çağrı Bey

Batın Uçan - Kavurd Bey

Barış Bağcı - Tuğrul Bey

Korel Cezayirli - Süleyman

Esila Umut - Cevher Hatun

Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud

Zeynep Özder - Begim Şehver

Gizem Karaca - Evdokya

Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen

Ferit Kaya - Emir Bozan

Uygar Özçelik - İbrahim Yınal

Ayşegül Ünsal - Akınay

Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan

Sinan Tuzcu - Dukas

Toprak Sergen - Kekavmenos

Rabia Soytürk - Karaca Hatun

Fırat Topkorur - Alpagut

Burak Şafak - Avar Alp

Onur Ayçelik - Artuk Alp

Kutay Sungar - Atsız Alp

Emre Bulut - Afşin Alp

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek.

Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu.

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