Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının büyük heyecanla beklenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanlarıyla beklentiyi üste çıkaran dizinin kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Barış Arduç - Sultan Alparslan
Fahriye Evcen - Akça Hatun
Mehmet Özgür - Nizâmülmülk
Mim Kemal Öke - Akbilge
Erdinç Gülener - Çağrı Bey
Batın Uçan - Kavurd Bey
Barış Bağcı - Tuğrul Bey
Korel Cezayirli - Süleyman
Esila Umut - Cevher Hatun
Burak Ali Özkan - Şehzade Mesud
Zeynep Özder - Begim Şehver
Gizem Karaca - Evdokya
Sarp Levendoğlu - Romen Diyojen
Ferit Kaya - Emir Bozan
Uygar Özçelik - İbrahim Yınal
Ayşegül Ünsal - Akınay
Yurdaer Okur - Tuğrul Bozan
Sinan Tuzcu - Dukas
Toprak Sergen - Kekavmenos
Rabia Soytürk - Karaca Hatun
Fırat Topkorur - Alpagut
Burak Şafak - Avar Alp
Onur Ayçelik - Artuk Alp
Kutay Sungar - Atsız Alp
Emre Bulut - Afşin Alp
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek.
Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...
- SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...
- Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
- Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...
- Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...
- Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!
- Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...
- İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay