Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrol oyuncuları arasında olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Barış Arduç - Sultan Alparslan

Fahriye Evcen - Akça Hatun

Mehmet Özgür - Nizâmülmülk