Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek olan Alparslan: Büyük Selçuklu'da Cevher Hatun karakterine hayat veren Esila Umut, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...