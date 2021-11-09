Tan Taşçı tüm zamanların rekorunu kırdı! Harbiye Açıkhava’da tam 16 kez sahne aldı

Bugüne kadar verdiği 12 konserin ardından 9,12,13,14 vereceği konserler ile Harbiye'de 16 konser veren ilk sanatçı olacak Cumartesi ve pazar üst üste yine iki sold out konsere imza atan Tan Taşçı, seyircilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: