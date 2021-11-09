Tan Taşçı tüm zamanların rekorunu kırdı! Harbiye Açıkhava’da tam 16 kez sahne aldı
Bu yazın en çok konser veren isimlerinden olan Tan Taşçı, “Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri” serisinde sahne aldı. “Söz&Müzik: Tan Taşçı” serisinin İstanbul konserleri son haftasına girerken, İstanbullular hafta sonu Harbiye’de adeta yer bırakmadı. 16 Temmuz’da başlayan Harbiye serisini 14 Kasım’da tamamlayan Taşçı, tam 16 konser vererek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, bu yaz en çok konser veren isimlerden biri olmayı başardı. Genç sanatçı, son olarak "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri" serisinde sahne aldı.
"Söz&Müzik: Tan Taşçı" serisinin İstanbul konserleri son haftasına girerken, İstanbullular hafta sonu Harbiye'de adeta yer bırakmadı. 16 Temmuz'da başlayan Harbiye serisini 14 Kasım'da toplam 16 konser ile tamamlayan Tan Taşçı, tüm zamanların Harbiye rekorunu kırdı.
Bugüne kadar verdiği 12 konserin ardından 9,12,13,14 vereceği konserler ile Harbiye'de 16 konser veren ilk sanatçı olacak Cumartesi ve pazar üst üste yine iki sold out konsere imza atan Tan Taşçı, seyircilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
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