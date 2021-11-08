Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizide birçok önemli isim yer alıyor. Yapımda Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...