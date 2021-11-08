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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizide birçok önemli isim yer alıyor. Yapımda Evdokya karakterine hayat veren Gizem Karaca'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 19:07
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Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ilk bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Büyük heyecanla beklenen dizinin kadrosunda önemli isimler bulunuyor. Dizide "Evdokya" karakterine hayat verecek Gizem Karaca'nın hayatı merak ediliyor. İşte, Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar.

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Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanadaderken toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi.

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Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.

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Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
Alparslan Büyük Selçkuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...

Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. Oldu.2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı.