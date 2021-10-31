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Ünlü oyuncu Emre Karayel'den korkutan paylaşım

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Ünlü oyuncu Emre Karayel’den korkutan paylaşım

Oyuncu Emre Karayel’in de içinde bulunduğu Adana’dan kalkan uçakta patlama meydana geldi. Uçağa yıldırım isabet ettiğini belirten Karayel, haberi “Çok korktuk” diyerek duyurdu.

Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

Karayel, paylaşımında "Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayelin paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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