31 Ekim 2021, Pazar
Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?
Yargı dizisinde 'Avukat Ceylin' karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısıyla dikkat çekerken düzgün fiziği de oldukça beğeniliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Pınar Deniz'in bir dönem aldığı fazla kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. İşte Pınar Deniz'in düzgün fiziğinin sırrı….
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:47
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