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Haberler Galeri Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

Yargı dizisinde 'Avukat Ceylin' karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısıyla dikkat çekerken düzgün fiziği de oldukça beğeniliyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Pınar Deniz'in bir dönem aldığı fazla kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı. İşte Pınar Deniz'in düzgün fiziğinin sırrı….

Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:47
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Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

Bir dönem yayınlanan "Vatanım Sensin" dizisiyle ün kazanan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle ilgi toplayan Pınar Deniz, şu günlerde 'Yargı' dizisinde gösterdiği oyunculuk performansıyla övgü topluyor.

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Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

Son olarak erkek arkadaşı Yiğit Kirazcı'ya aşkını haykıran oyuncu Pınar Deniz'in bir dönem aldığı fazla kilolardan nasıl kurtulduğu ortaya çıktı.

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Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

SU DİYETİ

Pınar Deniz, bir dönem fazla kilolarından kurtulmak için su diyeti uygulayarak formda vücuduna kavuştu.

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Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

DÜZENLİ BESLENME VE SPOR

Pınar Deniz, şimdilerde ise formunu korumak için beslenmesine dikkat ediyor ve düzenli spor yapıyor.

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Yargı dizisiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz düzgün fiziğini neye borçlu?

Kısıtlı bir süre uygulanabilen su diyetinde sadece su ve sıvı gıdalar tüketiliyor.