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Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabı...

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Giriş Tarihi: 31.10.2021
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Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Berfin Aktaş’ın Instagram hesabı...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının yeni dizisi Benim Hayatım'ın oyuncuları merak ediliyor. Özellikte de başrolde yer alan Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı ve gerçek adı hakkında araştırmalar sıklaştı. İşte, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabı...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında Benim Hayatım dizisi bu akşam başladı. Dizide "Hayat" karakterini canlandıran güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu 2018 yılında Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Oyunculuk kariyerinde Turkcell, Cornetto ve Pantene gibi markaların reklamlarında da rol alan Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe

2019 - Rastlantı

2018 - Geleceğin Starı

HAYAT ÖKSÜZ KİMDİR?

Hayat, yirmili yaşların başında modacı olmak isteyen hırslı bir genç kızdır. Hayalleri için babasını da peşinden İstanbul'a sürüklemiştir. Asla pes etmeyen inatçı karakteriyle yaşından büyük işler başarmaktadır.

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