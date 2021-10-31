Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? İşte Nilsu Berfin Aktaş’ın Instagram hesabı...

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında Benim Hayatım dizisi bu akşam başladı. Dizide "Hayat" karakterini canlandıran güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında? Benim Hayatım Hayat kimdir, gerçek adı nedir?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu 2018 yılında Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.