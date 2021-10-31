Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

EDHO bitti mi? Oktay Kaynarca EDHO açıklaması geldi. Yıllardır her Salı akşamı ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merakla bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Kaynarca, açıklamasında "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.