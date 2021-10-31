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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

EDHO bitti mi? Oktay Kaynarca EDHO açıklaması geldi. Yıllardır her Salı akşamı ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı merakla bekleniyordu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırdı. Kaynarca, açıklamasında "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 13:12
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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

EDHO bitti mi? Oktay Kaynarca EDHO açıklaması gündeme oturdu. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. yeni sezon merakla bekleniyordu. Toplam 199 bölüm yayımlanan dizinin 7. sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, ünlü oyuncu Oktay Kaynarca açıklamalarda bulundu. Dizide Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, Instagram paylaşımı yaptı ve "Her bitiş bir başlangıçtır." sözleriyle diziyle ilgili bilgi verdi.

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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

OKTAY KAYNARCA'DAN AÇIKLAMA!

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? EDHO 7. yeni sezon ne zaman?

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.