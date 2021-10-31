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EDHO neden bitti? EDHO final mi yaptı? Oktay Kaynarca EDHO paylaşımı yaptı, sosyal medya yıkıldı!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021
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EDHO neden bitti? EDHO final mi yaptı? Oktay Kaynarca EDHO paylaşımı yaptı, sosyal medya yıkıldı!

EDHO neden bitti? EDHO final mi yaptı? Televizyon izleyicilerinin uzun süredir beklediği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden flaş bir haber geldi. Dizide Hızır Reis karakterine hayat veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından diziyle ilgili paylaşım yaptı. Kaynarca açıklamasında; “Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın” ifadesini kullandı.

EDHO neden bitti? EDHO final mi yaptı? Oktay Kaynarca EDHO paylaşımı sonrası sevilen dizi sosyal medyada gündem oldu. ATV'de 6 sezon ekranlara gelen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu merakla bekleniyordu. Dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürerken, Hızır Reis'i canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu Kaynarca yaptığı açıklamada; "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın" sözlerini kullandı.

Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması! EDHO bitti mi? OKTAY KAYNARCA'DAN EDHO AÇIKLAMASI! EDHO BİTTİ Mİ?

EDHO FİNAL Mİ YAPTI?

Sevilen oyuncu yaptığı paylaşımla hayranlarına veda mesajı verdi. Kaynarca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO NEDEN BİTTİ?

Henüz yayıncı kuruluş ATV'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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