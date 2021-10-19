19 Ekim 2021, Salı
Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı
Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı restoranda anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia edilmişti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla tartışma çıktığı görüldü.
Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:40
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