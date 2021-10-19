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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt geçtiğimiz günlerde Beykoz'da işletmeciliğini yaptığı restoranda anlaşmazlık yaşadığı kişiyle arbede yaşamış, Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkoyulduğunu iddia edilmişti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt'un karşısındaki kişiye saldırmasıyla tartışma çıktığı görüldü.

Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:40
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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beykoz'da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, Demet Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Okan Kurt'un dükkanda alıkonulduğu iddiasında bulunmuştu.

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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

Basına yansıyan olay gündemde yer etmişti. Olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

İŞ YERİ SAHİBİYLE KAVGA ETTİ

Okan Kurt'un Beykoz'da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt'a "Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok" demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

DEMET AKALIN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Yaşanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı.

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Demet Akalın alıkonulduğunu iddia etmişti! Okan Kurt’un kavga görüntüleri ortaya çıktı

ALIKONULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Görüntülerde Okan Kurt'un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor.