Nesrin Cavadzade 'evlilik' sorularını yanıtladı! Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan ile evleniyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, komedi türündeki 'Zoraki Misafir' filminin geçen gün Kanyon'da yapılan galasına, annesi Feride Hanım ile birlikte gitti. Cevadzade, gazetecilerin evlilik sorusuna verdiği yanıtla ‘düğün mü geliyor?’ sorusunu akıllara getirdi.
Arkadaşlarına destek vermek için film galasına geldiğini söyleyen oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, annesi Feride Hanım'a olan benzerliği dikkat çekti.
Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası' adlı dizide başrolde izleyiciyle buluşan meslektaşı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan, 'ayrılık' haberleriyle magazin gündemine gelen güzel oyuncu, gazetecilerin evlilik sorularına "Bu işler kısmet" yanıtını verdi.
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