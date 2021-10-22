Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir? Seksenler'in efsane oyuncusu vefat etti
En son Seksenler dizisinde yer alan ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kemal Kuruçay kimdir? Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kemal Kuruçay Kemal Kuruçay kaç yaşında, nereli?
Birçok önemli yapımda rol alan oyuncu Kemal Kuruçay'dan acı haber geldi. Sanat dünyasını yasa boğan haberi oyuncu arkadaşı Nedim Saban verdi.
DİZİ SETİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
ROL ARKADAŞI PAYLAŞTI...
Tiyatrocu Nedim Saban, Twitter hesabından oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.
Kemal Kuruçay 10 Haziran 1962'de dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı.
Özellikle doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları İstanbul Bura Mı isimli birde sinema filmleri vardır. Ancak arkadaşı Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.
1996 yılında Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.
Kemal Kuruçay, 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.
Film ve Dizileri:
2014 - Mandıra Filozofu (Sinema Filmi)
2012 - 2013 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)
2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)
2010 - Yasemince (Faysal) (TV Dizisi)
2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema Filmi)
2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV Dizisi)
2009 - Kutsal Damacana 2: İt Men (Ormandaki Adam 2) (Sinema Filmi)
2008 - Çorap Söküğü (TV Dizisi)
2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV Dizisi)
2008 - Pulsar (Tahir) (TV Dizisi)
2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)
2007 - Baba Oluyorum (TV Dizisi)
2005 - İnadım İnat (TV Dizisi)
2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV Dizisi)
2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV Dizisi)
2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV Dizisi)
2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema Filmi)
2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV Dizisi)
2003 - Büyükannenin Konağı (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2003 - Bizim Konak (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2002 - Zor Baba (Baba) (TV Dizisi)
2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV Dizisi)
1999 - Güvercin (Şoför) (TV Filmi)
1997 - Yasemince (Aşçı) (TV Dizisi)
1996 - Süt Kardeşler (TV Dizisi)
1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV Dizisi)
1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV Dizisi)
1989 - İstanbul Bura mı? (Servet) (Video)
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