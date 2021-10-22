Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir? Seksenler’in efsane oyuncusu vefat etti

ROL ARKADAŞI PAYLAŞTI...

Tiyatrocu Nedim Saban, Twitter hesabından oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.