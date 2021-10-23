Mesai arkadaşı vefat eden ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'ı anlattı
Vefat eden ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan, Seksenler dizisinde 'Susmuş' karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin müzik direktörü Aydın Sarman, Kemal Kuruçay hakkında konuşmakta zorluk çekti. Zor durumda olduklarını söyleyen Sarman, "Kemal Kuruçay, inanılır gibi değil, tüm ekip inanamıyoruz ama elden de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla tüm çalışma arkadaşlarımıza büyük sabır diliyorum. Büyük kayıp. Kemal Kuruçay çok iyi insandı. Kemal Kuruçay, çok büyük bir oyuncuydu, iyi bir oyuncuydu. Saygılı insandı, kibar insandı, zarif insandı. İşini seven bir insandı. Senaryosu elinde vefat etti. Takdiri ilahi. Herkese sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Peki Kemal Kuruçay neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kemal Kuruçay ölüm sebebi...
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