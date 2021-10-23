Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Oynadığı dizi ve filmler...
Kemal Kuruçay kimdir? Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Ünlü ouuncunun hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Kemal Kuruçay'ın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Kema Kuruçay'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte ünlü oyuncunun hayat hikayesi...
Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Usta oyuncu Kemal Kuruçay hayata veda etti. Kuruçay'ın vefatını tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Kema Kuruçay'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Kemal Kuruçay hakkında merak edilenler...
KEMAL KURUÇAY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?
Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakterine hayat veren Kemal Kuruçay, 22 Ekim Cuma günü dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KEMAL KURUÇAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kuruçay, 22 Ekim 2021 tarihinde 56 yaşında hayatını kaybettti.
Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularından olan Kuruçay, 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu ve ikili "İstanbul Bura Mı" sinema filminde birlikte rol aldı.
Türk televizyonlarında 1996 yılında yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki "Cemil" rolüyle tanınan Kuruçay, sonraki yıllarda "İnce İnce Yasemince" ve "Reyting Hamdi" komedi dizilerinde de oynadı.
Kemal Kuruçay, 2002'de yayınlanan "Zor Baba" adlı dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynarken, 2010'da "Faysal" karakteriyle Yasemince'nin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıktı.
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