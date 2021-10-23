Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Oynadığı dizi ve filmler...

Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Usta oyuncu Kemal Kuruçay hayata veda etti. Kuruçay'ın vefatını tiyatrocu Nedim Saban duyurdu. Kemal Kuruçay'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı? Kemal Kuruçay ne zaman, neden öldü? Kema Kuruçay'ın oynadığı dizi ve filmler hangileri? İşte Kemal Kuruçay hakkında merak edilenler...

KEMAL KURUÇAY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakterine hayat veren Kemal Kuruçay, 22 Ekim Cuma günü dizinin çekimleri sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.