Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?

Mehmet Bilir hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

64 yaşındaki Erbil, paylaştığı videoda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim.

Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" diye konuştu.