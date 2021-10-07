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Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?

Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında geçen konuşmaların ifşa olmasının ardından magazin dünyası günlerdir bu olayı konuşuyor. Ancak ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni bir video daha yayınladı. Bu videoda Erbil ve Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir görüntüleniyor. Peki; Mehmet Bilir kimdir?

Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı? Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında geçen konuşmaların ifşa olmasının ardından magazin dünyası günlerdir bu olayı konuşuyor. Ancak ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni bir video daha yayınladı. Bu videoda Erbil ve Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir görüntüleniyor. Peki; Mehmet Bilir kimdir?

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MEHMET BİLİR KİMDİR?

Erbil, Ronay''ın nişanlısı Mehmet Bilir ile bir araya gelerek olayı çözdüklerine dair bir video yayınladı. Ronay bu duruma tepki göstererek "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanarak, Bilir'le ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Bilir hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

64 yaşındaki Erbil, paylaştığı videoda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim.

Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" diye konuştu.

Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

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