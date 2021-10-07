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Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2021
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Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Özer Kocer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? Magazin dünyasını sarsan skandalın ardından Burak Sergen eşi Nihan Ünsal’a boşanma davası açmıştı. Nihan Ünsal’ın aldatma iddialarını reddetmesinin ardından, Ünsal’ın sevgilisiyle fotoğrafları gündeme geldi. Ünsal’ın sevgilisinin adının Özer Kocer olduğu öğrenildi. Peki; Özer Kocer kimdir?

Özer Kocer kimdir? Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Magazin dünyasını sarsan gelişmenin ardından Özer Kocer'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen'in genç eşi Nihan Ünsal sevgilisiyle görüntülendi. Sergen'in boşanma kararı aldığı öğrenilirken, Özer Kocer kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

ÖZER KOCER KİMDİR?

Özer Kocer hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Günaydın'ın özel haberine göre; Nihan Ünsal ve Özer Kocer çifti birçok mekanda görüntülendi.

NİHAN ÜNSAL KİMDİR?

1986 doğumlu Nihan Ünsal 35 yaşındadır. İzmir doğumlu Ünsal'ın özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldığı biliniyor. Ünsal ve Burak Sergen 4 ay önce dünyaevine girmişti.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır.

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