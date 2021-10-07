Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Özer Kocer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? Magazin dünyasını sarsan skandalın ardından Burak Sergen eşi Nihan Ünsal’a boşanma davası açmıştı. Nihan Ünsal’ın aldatma iddialarını reddetmesinin ardından, Ünsal’ın sevgilisiyle fotoğrafları gündeme geldi. Ünsal’ın sevgilisinin adının Özer Kocer olduğu öğrenildi. Peki; Özer Kocer kimdir?
Özer Kocer kimdir? Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Magazin dünyasını sarsan gelişmenin ardından Özer Kocer'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen'in genç eşi Nihan Ünsal sevgilisiyle görüntülendi. Sergen'in boşanma kararı aldığı öğrenilirken, Özer Kocer kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.
ÖZER KOCER KİMDİR?
Özer Kocer hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Günaydın'ın özel haberine göre; Nihan Ünsal ve Özer Kocer çifti birçok mekanda görüntülendi.
NİHAN ÜNSAL KİMDİR?
1986 doğumlu Nihan Ünsal 35 yaşındadır. İzmir doğumlu Ünsal'ın özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldığı biliniyor. Ünsal ve Burak Sergen 4 ay önce dünyaevine girmişti.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur.
Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Burak Sergen birçok oyunda, dizide ve filmde rol almıştır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nihan Ünsal sevgilisi Özer Kocer kimdir? İzmirli iş insanı Özer Kocer kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Tyson Fury - Deontay Wilder boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Tyson Fury - Deontay Wilder maçı hangi gün?
- MEB son dakika: İlk ara tatil ne zaman, kaç gün? Sömestr, 15 tatil hangi ay olacak?
- 731.900 işçi alımı yapılacak! Kanada işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kanada işçi alımı başvuru şartları...
- Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...
- Hakim ve savcı atamaları son dakika: HSYK hakim savcı atamaları tam liste! İşte kararname...
- Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...
- İkinci el araba fiyatlarında son fırsat! Ateş pahası olabilir! 200 bin altındaki Volkswagen, Skoda, Ford, Fiat fiyatları...
- Esnafa vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? Esnafa vergi indirimi olacak mı, var mı? Son dakika açıklaması...
- Green Card başvurusunda yabancı dil şart mı, gerekli mi? Green Card başvurusunda pasaport, vize zorunlu mu?
- Green Card 2023 başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Green Card kaç kişiye çıkıyor? Başvuru şartları...