Mehmet Ali Erbil’e ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'ne gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, ''Ben kendisini düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz Mehmet Ali bey diyerek geciktirdi. Kendisinde ne evimin adresi nede benimle alakalı ona gönderilmiş bir görüntü vardır. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. Demiyor ki ''Ben 65 yaşında bir adam olarak 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim''. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi. Para teklifi konusunda ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu.'' diyerek ayrıldı.

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