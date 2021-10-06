Mehmet Ali Erbil'e ikinci şok! Ece Ronay soluğu savcılıkta aldı
Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınladı. "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit etti" iddialarının ardından Erbil sessizliğini bozdu. Ronay ise mahkemeye başvurarak Erbil'e iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Tedbir kararının ardından Ece Ronay İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Erbil hakkında suç uyurusunda bulundu.
Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek cep telefonuyla mesajlaşma görüntülerini yayınlamıştı.
İddiaya göre Erbil, önce genç kıza "Bu gece yanında uyumak istediğini" belirten mesaj yazmıştı. Erbil yine iddiaya göre, genç kız itiraz edince, vücudunun bazı bölümlerini sosyal medyada niye sergilediğini soruyordu.
TACİZ İDDİASI
Mesajları yayınlayan Ronay yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir" demişti. Sonrasında "Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte" diyen Ronay, "Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü" iddiasında bulundu.
KORUMA KARARI ALDIRDI
Taciz iddialarının ardından magazin programına telefonla bağlanan Erbil ise, "Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim" açıklamasında bulunmuştu. Aile Mahkemesi'ne başvuran genç fenomen Mehmet Ali Erbil hakkında 2 ay süre ile koruma kararı aldırdı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'ne gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında 'sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, ''Ben kendisini düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz Mehmet Ali bey diyerek geciktirdi. Kendisinde ne evimin adresi nede benimle alakalı ona gönderilmiş bir görüntü vardır. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. Demiyor ki ''Ben 65 yaşında bir adam olarak 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim''. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi hak etmiyorum" dedi. Para teklifi konusunda ise Ronay, "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu.'' diyerek ayrıldı.
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