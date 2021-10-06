06 Ekim 2021, Çarşamba
Ece Ronay’ın taciz ifşası sonrası Mehmet Ali Erbil’den pişkin savunma
Şarkıcı Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'le ilgili ifşası magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in kendisine attığı çirkin mesajları sosyal medya hesabından yayınlayan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi. Katıldığı canlı yayından açıklamalar yapan komedyenin pişkin savunması şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 13:57
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