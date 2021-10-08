Şevval Şahin büyük tehlike atlattı! Ölümden kıl payı kurtuldu
Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı olaylı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, Miami tatilinde büyük tehlike atlattı. Sörf yapan tescilli güzel, köpek balıklarıyla burun buruna geldi.
Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan ve şiddet haberleriyle anılan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.
Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.
Köpek balığı Şahin'i korkuttu.