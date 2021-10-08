08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Şevval Şahin büyük tehlike atlattı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Şevval Şahin büyük tehlike atlattı! Ölümden kıl payı kurtuldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.10.2021
ABONE OL
Şevval Şahin büyük tehlike atlattı! Ölümden kıl payı kurtuldu

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı olaylı ilişki ile magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, Miami tatilinde büyük tehlike atlattı. Sörf yapan tescilli güzel, köpek balıklarıyla burun buruna geldi.

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan ve şiddet haberleriyle anılan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.

Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.

Köpek balığı Şahin'i korkuttu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA