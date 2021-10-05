05 Ekim 2021, Salı
Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti
Mehmet Ali Erbil hakkında skandal bir ortaya atıldı. Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasının ardından Erbil'in klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay, taciz mesajlarını yayınladı. Ünlü komedyenin attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa eden Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini ve psikolojik şiddete uğradığını belirtti.
Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:03
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