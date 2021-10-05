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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

Mehmet Ali Erbil hakkında skandal bir ortaya atıldı. Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasının ardından Erbil'in klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay, taciz mesajlarını yayınladı. Ünlü komedyenin attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa eden Ronay, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini ve psikolojik şiddete uğradığını belirtti.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:03
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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer'de bulunan bir AVM'de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil'in ismi yeni bir skandalla gündeme geldi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yolladığı mesajlardan rahatsız olduğunu belirterek sosyal medya sayfasından yayınladı.

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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

Ece Ronay sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

"Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım"

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Mehmet Ali Erbil hakkında taciz suçlaması! Ece Ronay mesajları ve ses kaydını ifşa etti

Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.