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Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...

Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Kadroya katılacak isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...

Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, uzun süredir beklenen yeni sezonuyla bu akşam ekranlara gelecek. Diziye katılacak isimlerin hayatı ve tarihteki yerleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında?

YILDIRAY ŞAHİNLER KİMDİR?

7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

1986'dan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmakta olan Yıldıray Şahinler, 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Burada da hem yazar, hem yönetmen hem de oyuncu olarak Bahtiyar Engin, Cem Davran, Erkan Can'la birlikte çalışmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 1989 yılında rol aldığı Ayaşlı ve Kiracıları dizisi ile yaşamış; İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler, Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mehmet karakterini canlandırıyor.

Gizem Şahinler ile evli olan Yıldıray Şahinler'in Aksel isminde bir oğlu bulunmaktadır. Yıldıray Şahinler, 1.73 metre boyunda, 76 kilo ve Kova burcudur.u noktada ise "Tv yayın akışı ile Bugün TV'de ne var?" soruları yanıt aramaya başladı.

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