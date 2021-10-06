Kuruluş Osman Rogatus kimdir, tarihteki yeri nedir? Yıldıray Şahinler kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...

1986'dan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmakta olan Yıldıray Şahinler, 2007 yılı başında İstanbul Halk Tiyatrosu adlı tiyatro grubunun kurucularındandır. Burada da hem yazar, hem yönetmen hem de oyuncu olarak Bahtiyar Engin, Cem Davran, Erkan Can'la birlikte çalışmaktadır.