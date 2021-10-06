Aşk 101 3. sezon olacak mı? Netflix’ten Aşk 101 3. sezon ile ilgili flaş açıklama! Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı?

Aşk 101 3. sezon olacak mı? Netflix platformunda seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu 30 Eylül'de yayınlandı. 8 bölümden oluşan ikinci sezonun ardından gözler üçüncü sezona çevrildi. İkinci sezonu tamamlayan izleyiciler, üçüncü sezonun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Netflix'ten üçüncü sezon ile ilgili açıklama geldi. Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı? İşte haberin detayları...

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Netflix platformundan yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 2. sezonuyla birlitke final yaptı. 8 bölümden oluşan 2. sezon ile birlikte dizi seyircisine veda etti. Aşk 101'in üçüncü sezonu olmayacak.