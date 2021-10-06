Aşk 101 3. sezon olacak mı? Netflix'ten Aşk 101 3. sezon ile ilgili flaş açıklama! Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı?
Aşk 101 3. sezon olacak mı? Nisan 2020'de yayın hayatına başlayan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İkinci sezonu seyreden izleyiciler, üçüncü sezonun çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. 8 bölümden oluşan ikinci sezonda ekip yeniden bir araya geldi ve Necdet'i koltuğundan edebilmek için planlar yaptılar. Şimdi ise gözler üçüncü sezona çevrildi. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı? İşte Aşk 101 3. sezon ile ilgili son açıklamalar...
Aşk 101 3. sezon olacak mı? Netflix platformunda seyirciyle buluşan Aşk 101 dizisinin ikinci sezonu 30 Eylül'de yayınlandı. 8 bölümden oluşan ikinci sezonun ardından gözler üçüncü sezona çevrildi. İkinci sezonu tamamlayan izleyiciler, üçüncü sezonun olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Netflix'ten üçüncü sezon ile ilgili açıklama geldi. Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı? İşte haberin detayları...
AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?
Netflix platformundan yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 2. sezonuyla birlitke final yaptı. 8 bölümden oluşan 2. sezon ile birlikte dizi seyircisine veda etti. Aşk 101'in üçüncü sezonu olmayacak.
AŞK 101 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Aşk 101 2. sezon 1. bölüm:
Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.
Aşk 101 2. sezon 2. bölüm:
Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.
Aşk 101 2. sezon 3. bölüm:
Osman'a deli gibi aşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.
Aşk 101 2. sezon 4. bölüm:
Umutları tükenen Işık, arkadaşlarıyla yollarını ayırır. Elif ise onun fikrini değiştirmeye çalışır. Kerem çok or bi karar verir.
Aşk 101 2. sezon 5. bölüm:
Ailesinin Eda için yaptığı okanları duyan Kerem duruma müdahele eder. Osman'ın Necdet'i alt etmek için yeni bir planı vardır. Elif, kalbinin sesini dinlemeue karar verir.
Aşk 101 2. sezon 6. bölüm:
Kerem ve Eda kendilerini bir çıkmazda bulur. Necdet, Osman'ın tuzağına düşer. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif dizginleri eline alır.
Aşk 101 2. sezon 7. bölüm:
Grup kendi yöntemleriyle sınava hazırlanır. Resitalde sahne alan Elif herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet paçayı kurtarmak için suçu bir başkasına atar.
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