Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı "öldürmeyi" planlamışlar! Savcıdan davayla ilgili flaş karar

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık bugün duruşmaya katılmadı. Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulundu.