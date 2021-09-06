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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı davasında karar çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini dolandırdığı ve aldattığı iddiasıyla eşi Yağmur Sarnıç'a 2019 yılında boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen olaylı davada karar çıktı. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık'ta kaldı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI

Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'

Geçtiğimiz celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya Emre Aşık katılım sağlarken Yağmur Sarnıç 7 aylık hamile oluşu sebebiyle duruşmaya katılmadı. Boşanma davası karara bağlandı.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı

BOŞANDILAR

Mahkeme Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasının kabulüne Yağmur Sarnıç'ın açtığı davanın reddine. Üç çocuğunun velayeti baba Emre Aşık'ta kaldı. Yağmur Sarnıç, çocuklarını Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın olaylı davasında karar çıktı
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