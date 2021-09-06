Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın olaylı davasında karar çıktı
Eski futbolcu Emre Aşık, kendisini dolandırdığı ve aldattığı iddiasıyla eşi Yağmur Sarnıç'a 2019 yılında boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen olaylı davada karar çıktı. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayet baba Emre Aşık'ta kaldı.
Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.
ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI
Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.
'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'
Geçtiğimiz celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.
HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya Emre Aşık katılım sağlarken Yağmur Sarnıç 7 aylık hamile oluşu sebebiyle duruşmaya katılmadı. Boşanma davası karara bağlandı.
BOŞANDILAR
Mahkeme Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasının kabulüne Yağmur Sarnıç'ın açtığı davanın reddine. Üç çocuğunun velayeti baba Emre Aşık'ta kaldı. Yağmur Sarnıç, çocuklarını Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında görebilecek.
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