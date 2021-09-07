07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Emre Aşık’tan resmen boşanan Yağmur Sarnıç hakime tehditler savurdu

Emre Aşık’tan resmen boşanan Yağmur Sarnıç hakime tehditler savurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.09.2021
ABONE OL
Emre Aşık’tan resmen boşanan Yağmur Sarnıç hakime tehditler savurdu

2012 yılında nikah masasına oturan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, 2019 yılında mahkemelik oldu. Aşık’ın açtığı çekişmeli boşanma davası dün resmen sona erdi. Mahkeme kararını beğenmeyen Sarnıç, bu kez de davaya bakan hakime tehditler savurdu.

Emre Aşık ile üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, dün resmen boşandı. 2012 yılında evlenen ve 3 çocukları olan çift, 2019 yılında çekişmeli bir boşanma davasına başlamıştı. Mahkeme, Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasını kabul ederek, Sarnıç'ın açtığı davanın reddine hükmetti.

Üç çocuğun velayeti babaya verilirken, Yağmur Sarnıç ise her ayın birinci ve üçüncü cumartesi günü, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında çocuklarını görebilecek.

Eski futbolcu, mahkeme çıkışında "Adalet yerini buldu" derken, sevgilisinden hamile olan Yağmur Sarnıç, davaya katılmadı.

HAKİMİ TEHDİT ETTİ

Kararı beğenmeyen Sarnıç, sosyal medyadan davaya bakan hakimi de şu sözlerle tehdit etti: Yeni başlıyoruz Hakime Hanım sıra sende şimdi yaptığın usulsüzlüklerin hesabını sana sorma zamanı bekle ve izle.

YENİ HAYAT BAŞLIYOR

Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor. İlerisi için çok umutluyum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA