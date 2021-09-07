Emre Aşık’tan resmen boşanan Yağmur Sarnıç hakime tehditler savurdu

Emre Aşık ile üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç, dün resmen boşandı. 2012 yılında evlenen ve 3 çocukları olan çift, 2019 yılında çekişmeli bir boşanma davasına başlamıştı. Mahkeme, Emre Aşık'ın açtığı boşanma davasını kabul ederek, Sarnıç'ın açtığı davanın reddine hükmetti.