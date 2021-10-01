Yeşilçam’ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti | İlhan Daner kimdir? Neden öldü?

SON DAKİKA HABERİ: Bir süredir tedavi gören sinema ve tiyatro oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti.

Şarkıcı Betül Demir Twitter hesabından, usta oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Demir'in paylaşımı şu şekilde:

"İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de"

İlhan Daner ⭐️ Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım🎭 Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam,Ayşen'e sarıl benim yerimede 🙏⭐️💖 #ilhandaner pic.twitter.com/qBftQSctzc — Betül Demir (@DemirBetul) October 1, 2021

İLHAN DANER KİMDİR?

Bir süredir tedavi gören usta oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberini Betül Demir duyurdu. Bu acı gelişme sonrası "İlhan Daner kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?" sorusu sorulmaya başlandı.

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuğa tiyatro ile başlamıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Senaristlik ve yönetmenlikte yapmıştır. Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.