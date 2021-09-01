Ünlü sanatçı Haluk Levent’ten üzen haber

Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."





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