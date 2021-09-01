İşte ATV’nin yeni sezon fragmanı! ‘En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV’de!’

TANITIM FİLMİNİN AÇILIŞI BURAK ÖZÇİVİT'LE YAPILDI

'En Yeniler, Efsaneler yeni sezonda da ATV'de!' sloganıyla yayınlanan tanıtım filmi, 'Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ile start aldı.

ATV YİNE İDDİALI GELİYOR

ATV, yeni yayın döneminde de efsane dizi ve programlarına yenilerini ekleyerek en çok izlenen olmaya devam edecek.