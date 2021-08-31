SON DAKİKA | Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta’dan mesaj var
Geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan iyi haber geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Akusta paylaştığı video ile ‘iyiyim’ mesajı verdi.
Oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmişti.
Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı.
Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
MESUT AKUSTA'DAN İLK AÇIKAMA
Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.
Instagram hesabından açıklama yapan Akusta paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı verdi.
SETE DÖNÜYOR
'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Akusta 1 hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.
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