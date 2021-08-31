31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri SON DAKİKA | Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta’dan mesaj var

SON DAKİKA | Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta’dan mesaj var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan iyi haber geldi. Instagram hesabından açıklama yapan Akusta paylaştığı video ile ‘iyiyim’ mesajı verdi.

Oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmişti.

Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı.

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

MESUT AKUSTA'DAN İLK AÇIKAMA

Ameliyat olan Akusta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Instagram hesabından açıklama yapan Akusta paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı verdi.

SETE DÖNÜYOR

'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Akusta 1 hafta dinlendikten sonra yeniden setlere dönecek.

Beyin kanaması geçiren Akusta’dan açıkama BEYİN KANAMASI GEÇİREN AKUSTA'DAN AÇIKAMA

Şarkıcı Doğuş ölümden döndü ŞARKICI DOĞUŞ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA